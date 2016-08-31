Тысяча полицейских обеспечит порядок перед матчем сборных Турции и России

Примерно одна тысяча полицейских обеспечит порядок на подступах к стадиону в Анталье перед товарищеским матчем между сборными России и Турции. Об этом сообщил представитель Федерации футбола Турции Илкер Угур. Встреча состоится сегодня (начало - 21.30).

- Обеспечивать порядок на подступах к стадиону будет примерно одна тысяча полицейских – столько же, сколько обычно охраняет порядок на матчах отборочного турнира чемпионата Европы, проходящих в Турции, - цитирует "Р-Спорт" Угура. - Сборной России будет предоставлен полицейский эскорт. В то же время дополнительных мер безопасности предпринято не будетю.