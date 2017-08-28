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12:52 | Футбол — Сборная России

Твиттер сборной России: "Теперь предстоит научиться различать Миранчуков"


Твиттер сборной России опубликовал фотографию полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков, которые прибыли в Новогорск на сбор национальной команды. Отмечается, что игроки начали приезжать на сбор, который пройдет с 28 августа по 3 сентября.

- Предстоит научиться различать братьев Миранчуков, - говорится в сообщении, прикрепленном к фотографии братьев-близнецов.

Напомним, в рамках сбора национальная команда проведет контрольный матч с московским "Динамо". Встреча состоится 3 сентября, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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