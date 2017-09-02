Твиттер сборной России поздравил Черчесова с 53-летием

Твиттер сборной России поздравил с днем рождения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Сегодня, 2 сентября, специалисту исполняется с 53 года.

- Поздравляем главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов, - говорится в поздравлении.

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда провела 12 матчей (4 победы, 3 ничьи, 5 поражений). Ближайший матч сборная проведет 3 сентября на "Арене Химки", соперником станет "Динамо". Начало матча - 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.