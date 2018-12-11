Твиттер сборной России поздравил Ари с днем рождения

В Твиттере сборной России опубликовано поздравление форварда команды Ари с днем рождения. Сегодня нападающему "Краснодара" исполнилось 33 года.

Поздравляем форварда @TeamRussia Ари с днём рождения! Счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего! 🎂🎉 pic.twitter.com/VMgA0UnHxl – Сборная России (@TeamRussia) 11 декабря 2018 г.

- Поздравляем форварда сборной России Ари с днем рождения!, - говорится в сообщении. - Счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего!

Футболист "Краснодара" провел два матча за сборную России.