10:16 | Футбол — Сборная России

Твиттер сборной России поздравил Ари с днем рождения

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В Твиттере сборной России опубликовано поздравление форварда команды Ари с днем рождения. Сегодня нападающему "Краснодара" исполнилось 33 года.

 

- Поздравляем форварда сборной России Ари с днем рождения!, - говорится в сообщении. -  Счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего!

Футболист "Краснодара" провел два матча за сборную России.

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1072383492489707521

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