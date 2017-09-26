Твиттер ЧМ-2018 поздравил Кокорина с вызовом в сборную России

Официальный твиттер чемпионата мира 2018 года поздравил нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России. Форвард не вызывался в национальную команду с ноября 2016 года.

- 16 матчей, 12 голов. Александр Кокорин в этом сезоне - огонь, - говорится в сообщении. С возвращением в сборную России.

Напомним, сборная России в ближайших контрольных матчах сыграет с Кореей (7 октября, Москва - "Арена ЦСКА") и Ираном (10 октября, Казань - "Казань Арена").

1⃣6⃣ матчей

1⃣2⃣ голов

Александр Кокорин в этом сезоне 🔥

С возвращением в @TeamRussia🇷🇺! pic.twitter.com/FfSnVsSH0a – Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 26 сентября 2017 г.

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