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09:58 | Футбол — Сборная России

Твиттер ЧМ-2018 поздравил Кокорина с вызовом в сборную России


Официальный твиттер чемпионата мира 2018 года поздравил нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России. Форвард не вызывался в национальную команду с ноября 2016 года.

- 16 матчей, 12 голов. Александр Кокорин в этом сезоне - огонь, - говорится в сообщении. С возвращением в сборную России.

Напомним, сборная России в ближайших контрольных матчах сыграет с Кореей (7 октября, Москва - "Арена ЦСКА") и Ираном (10 октября, Казань - "Казань Арена").

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