Твиттер ЧМ-2018 напомнил, что 10 лет назад сборная России вышла на чемпионат Европы

Русскоязычный Твиттер чемпионата мира 2018 года напомнил, что 10 лет назад сборная России завоевала право сыграть на чемпионате Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии. В заключительном матче отборочного турнира команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла Андорру (1:0), а в параллельной встрече Хорватия на выезде обыграла Англию (3:2).
Сочетание этих результатов позволило россиянам выйти на турнир, который является самым успешным в новейшей истории национальной команды - Россия заняла третье место.
В этот день ровно 🔟лет назад сборная России🇷🇺 завоевала путевку на Евро-2008 при невероятных обстоятельствах 😵– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 21 ноября 2017 г.
Команда Гуса Хиддинка решила задачу благодаря своей победе над Андоррой (1:0) и неожиданной победе Хорватии на "Уэмбли" (3:2)🙌
Остальное - уже история🥉 pic.twitter.com/Dysmhx9SCt