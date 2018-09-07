Турция - Россия: "СЭ" угадал состав команды Черчесова

Сборная России в Твиттере объявила состав на матч Лиги наций против Турции. Для команды Станислава Черчесова эта игра станет первой после выступления на домашнем ЧМ-2018.
Стартовый состав: Лунев - Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов - Зобнин, Газинский, Кузяев, Ерохин, Черышев - Дзюба.
Запасные: Гильерме, Шунин, Сорокин, Семенов, Заболотный, Камболов, Стоцкий, Полоз, Могилевец, Смольников, Ионов, Рауш.
Состав сборной России на матч @UEFAEURO против Турции!#ВместеМыКоманда #мыначинаем pic.twitter.com/twoX49rWVI– Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.
Следить за матчем Турция – Россия в прямом эфире вы сможете на любом удобном устройстве вы сможете с помощью видеотрансляции на сайте "СЭ". Она будет доступна на этой странице.
Подробнее о Лиге наций, формате турнира и его участниках можно узнать здесь. Турнирные таблицы, расписание матчей, календарь и результаты игр – здесь.
Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45.