Турция – Россия: на матче ожидается аншлаг

Вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы сказал, что матч Лиги наций между сборными Турции и России соберет аншлаг на стадионе имени Шенола Гюнеша в Трабзоне. Вместимость арены, которая была открыта в декабре 2016 года, составляет 40775 зрителей.

- Сегодня будет полный стадион, - цитирует ТАСС Ярдымджы. - Трабзон - это футбольный город, здесь игра приравнена к религии. Сборная не играла в Трабзоне очень давно, около 10 лет, поэтому местные болельщики обязательно захотят поддержать команду.

Лига наций - это нововведение УЕФА, которое заменит товарищеские матчи. Турнир пойдет на пользу футболу как со спортивной, так и с коммерческой точки зрения. Для нас будет важно начать соревнование с победы над нашими друзьями из России. Надеюсь, получится хорошая игра, три очка будут разыграны исключительно в спортивной борьбе.

Следить за матчем Турция – Россия в прямом эфире вы сможете на любом удобном устройстве вы сможете с помощью видеотрансляции на сайте "СЭ". Она будет доступна на этой странице.

Подробнее о Лиге наций, формате турнира и его участниках можно узнать здесь. Турнирные таблицы, расписание матчей, календарь и результаты игр – здесь.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45.