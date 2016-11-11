Три игрока из премьер-лиги приедут в Грозный на матч против России

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум огласил заявку команды на товарищеский матч против сборной России, который состоится в Грозном 15 ноября, сообщает пресс-служба РФС. В списке футболистов оказались полузащитники Эрик Бикфалви, выступающий за "Томь", Андрей Препелицэ, представляющий "Ростов", а также Георге Грозав, играющий за "Терек".

Полностью заявка сборной Румынии выглядит следующим образом:

Вратари: Валентин Кожокару ("Кротоне" Италия), Силвиу Лунг ("Астра" Румыния), Костел Пантилимон ("Уотфорд" Англия), Чиприан Тэтэрушану ("Фиорентина" Италия).

Защитники: Ромарио Бензар, Богдан Цыру (оба – "Вииторул" Румыния), Драгош Григоре ("Аль-Сайлия" Катар), Влад Кирикеш ("Наполи" Италия), Ясмин Латовлевич ("Карабюкспор" Турция), Козмин Моци ("Лудогорец" Болгария), Кристиан Сэпунару ("Астра" Румыния), Алин Тошка, Габриэл Энаке (оба – "Стяуа" Румыния), Стелиано Филип ("Динамо" Румыния).

Полузащитники: Эрик Бикфалви ("ТОМЬ" Россия), Александру Кипчу ("Андерлехт" Бельгия), Александру Максим ("Штутгарт" Германия), Рэзван Марин, Драгош Неделку (оба – "Вииторул" Румыния), Адриан Попа, Николае Станчу (оба – "Стяуа" Румыния), Андрей Препелицэ ("РОСТОВ" Россия), Овидиу Хобан ("Хапоэль Беэр-Шева" Израиль), Георге Грозав ("ТЕРЕК" Россия).

Нападающие: Денис Алибек ("Астра" Румыния), Флорин Андоне ("Депортиво" Испания), Андрей Иван ("Университатя Крайова" Румыния), Дорин Ротариу ("Динамо" Румыния), Богдан Станку ("Генчлербирлиги" Турция).

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Сборная Румынии прибудет в Грозный 14 ноября.