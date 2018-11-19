Тренировка сборной России перед матчем со Швецией. Видео

Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала видео с тренировки перед заключительным матчем группового этапа Лиги наций против Швеции. Встреча состоится в Стокгольме 20 ноября.

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на 2-й строчке. Победитель завтрашнего матче поднимется в дивизион А.

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