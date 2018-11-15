Тренер юношеской сборной России: "Национальной команде нужен Чалов, а не Ари"

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился с "СЭ" ожиданиями от предстоящего сегодня в Лейпциге (начало - в 22.45 по Москве) товарищеского матча, в котором наша национальная команда сыграет с Германией.

– Как считаете, в случае нашей победы Йоахим Лев лишится должности главного тренера немецкой сборной? – вопрос Хомухе.

– Нет, не думаю. И для нашей команды, и для Германии это принципиальная игра, но в отличие от России, немцы не руководствуются эмоциями – там правит прагматизм. Не в их традициях принимать поспешные решения, а Лев пользуется большим уважением как опытный тренер.

– Вы хотели бы увидеть натурализованного бразильца Ари в составе сборной России?

– Безусловно, посмотреть на него было бы интересно. Но для меня в этом вопросе все неоднозначно. С одной стороны, Ари, действительно, сегодня один из лучших нападающих в стране. С другой, есть Федор Чалов – лучший бомбардир премьер-лиги. И я отдаю предпочтение именно ему. Здорово посмотреть на Чалова на фоне такого топ-соперника. (Наталия Соломатина)