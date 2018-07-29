Тренер сборной России по футболу: "Если продолжать развивать тему ЗМС, можно уйти в никуда"

Тренер по физподготовке сборной России по футболу Владимир Паников прокомментировал присвоение футболистам команды званий заслуженных мастеров спорта.

- Я могу сказать только одно, - заявил Паников. - Все грамоты, награды, звания и прочее вдвойне, а то и втройне повышают ответственность предстоящих игр. На этой мажорной ноте надо отправить все поздравления уже в историю и очень серьезно начать готовиться к следующим турнирам. Одним словом... переключиться!

Ранее знаменитая волейболистка Екатерина Гамова заявила, что футболистам не следовало выдавать почетные спортивные звания, поскольку они не выиграли турнир, а дошли до 1/4 финала.

- Я знаю насчет резонанса, но если продолжать эту тему развивать, то можно уйти в никуда. А самое главное, что мы играли не за министерские и правительственной награды - мы играли за кубок и за всю страну, - отметил Паников.

Паников, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов и ассистент Мирослав Ромащенко в свою очередь получили звания заслуженных тренеров России. (Илья АНДРЕЕВ)