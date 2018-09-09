Тренер сборной Чехии: "Подготовились к матчу с Россией очень серьезно"

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Россией признался, что команде не хватает звезд уровня Павела Недведа и Петра Чеха, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Раньше в сборной Чехии играла как минимум одна звезда - Коллер, Недвед, Барош, Янкуловски, Росицки, Чех... Сейчас таких футболистов нет. Не сожалеете ли вы, что вам досталось такое поколение?

- Этих игроков не хватает, но мы проходим определенный этап в развитии. Надеемся, что вырастет поколение, которое продолжит успешную историю сборной.

- На что вы обращали внимание при подготовке к матчу с Россией?

- Мы тщательно разобрали все ошибки, допущенные в матче Лиги наций с Украиной (1:2). Основная проблема была в том, что у нас не получилось контролировать мяч. К матчу с Россией мы подготовились очень серьезно. Сборная России находится на подъеме. Мы приложим все усилия для того, чтобы оказать давление на соперника.

- Нравится ли вам футбол, в который играет Россия?

- Перед началом чемпионата мира у России не было выдающихся результатов. Но команда сплотилась и показала себя с лучшей стороны на турнире. (Гоша Чернов)

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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