Трехкратный призер Олимпиад: "Случай с присвоением футболистам сборной званий ЗМС вскрыл системные проблемы"

Заслуженный мастер спорта России, трехкратный призер Олимпийских игр, волейболист и тренер Вадим Хамутцких в интервью "Национальной службе новостей" заявил, что случай с присвоением званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) 23-м футболистам национальной команды вскрыл системные проблемы, на которые раньше никто не обращал внимания.



Ранее двукратная обладательница серебряных медалей Олимпийский игр, экс-волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала Министерство спорта РФ за присвоение футболистам званий ЗМС.



- Тут палка о двух концах. Я с Катей (Гамовой. - Прим. "СЭ"), в принципе, тоже согласен, - отметил Хамутцких. - У нас люди выигрывают ЧМ и ЧЕ, но не все получают заслуженных мастеров спорта. Катя правильно сказал, что при таком раскладе надо давать ЗМС всем, кто стал чемпионом мира, а не только тем, кто при этом еще и часто выходил на площадку.

Конечно, тут мы ничего не может поделать, потому что постановление подписал президент. Но документ ему предоставило Министерство спорта.

Я понимаю, вся страна болела, все переживали, все довольны результатом. Ребята играли хорошо, я ничего против этого не имею. Я даже согласен с Лебедевым, который сказал, что, если давать звания только за победы, у нас тогда футболисты вообще никогда ничего не получат, потому что вряд ли что-то выиграют. Но ситуация получается двоякая.

Сегодня дело обстоит таким образом, что в некоторых видах спорта получить звание можно, только если выигрываешь. За серебряную можно только мастера спорта международного класса получить, но не ЗМС. Ситуация с футболистами вскрыла системные проблемы, на которые раньше никто внимания не обращал.