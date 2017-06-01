05:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Товарищеский матч сборной России с Венгрией обслужит немецкая бригада арбитров

Контрольный матч национальных сборных Венгрии и России, который пройдет 5 июня на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште, обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Кристианом Дингертом, сообщает официальный сайт РФС. В роли его ассистентов выступят Майк Пикель и Хольгер Хеншель.

Сейчас сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

 

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86614.html

Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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