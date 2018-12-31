"Только вместе мы сможем достигнуть большего!" Поздравления от сборной России

2018 ⬇️ 2019 ⬆️ ⠀ Дорогие болельщики! Это был незабываемый год! Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в самые радостные. Спасибо за ваши эмоции, переживания, тёплые слова и, конечно, потрясающую поддержку! В новом году нас ждут новые цели и только вместе мы сможем достигнуть большего. Потому что #ВместеМыКоманда! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего! ⠀ Ваша Сборная России 🇷🇺❤

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 31 Дек 2018 в 5:30 PST