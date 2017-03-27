18:52 | ФУТБОЛ — Сборная России

Тибо Куртуа: "Матч с Россией лишний для Бельгии"

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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, который не сможет принять участие в товарищеском матче с Россией, сомневается в необходимости его проведения. По его словам, для бельгийцев встреча, которая состоится 28 марта в Сочи, является лишней.

- Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч, - приводит Walfoot.be слова Куртуа. - Ворота Бельгии будет защищать Миньоле, и это хорошо для него.

Я не понимаю, почему в этот отрезок сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но, похоже, что это произойдет в красивом городе, который примет чемпионат мира-2018.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

Можно подумать что нам эта игра остро необходима, то-то пол состава косит))))

19:16

knyaz boltconskiy

300 штук евро для переоценённой сборной Бельгии,которая ничего выиграть не может,так что не вякай,твое дело маленькое.

19:16

pussykitty

Россия, к сожалению, это сегодня большая снежная Нигерия. И наша сбродная лишняя тому подтверждение.

19:11

cska_spb

Правильно воротчик сказал)))

19:06

баламошка

Уже и бельгиям западло с нами играть) Скоро сан-марины всякие тоже презрительно фыркать начнут. Спасибо за развитие спорта.)

19:01

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