Тибо Куртуа: "Матч с Россией лишний для Бельгии"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, который не сможет принять участие в товарищеском матче с Россией, сомневается в необходимости его проведения. По его словам, для бельгийцев встреча, которая состоится 28 марта в Сочи, является лишней.
- Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч, - приводит Walfoot.be слова Куртуа. - Ворота Бельгии будет защищать Миньоле, и это хорошо для него.
Я не понимаю, почему в этот отрезок сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но, похоже, что это произойдет в красивом городе, который примет чемпионат мира-2018.
Станислав Черчесов: "Нам не болельщиков критиковать надо, а делать свою работу!"
serzheo
Можно подумать что нам эта игра остро необходима, то-то пол состава косит))))
19:16
knyaz boltconskiy
300 штук евро для переоценённой сборной Бельгии,которая ничего выиграть не может,так что не вякай,твое дело маленькое.
19:16
pussykitty
Россия, к сожалению, это сегодня большая снежная Нигерия. И наша сбродная лишняя тому подтверждение.
19:11
cska_spb
Правильно воротчик сказал)))
19:06
баламошка
Уже и бельгиям западло с нами играть) Скоро сан-марины всякие тоже презрительно фыркать начнут. Спасибо за развитие спорта.)
19:01