Тибо Куртуа: "Матч с Россией лишний для Бельгии"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, который не сможет принять участие в товарищеском матче с Россией, сомневается в необходимости его проведения. По его словам, для бельгийцев встреча, которая состоится 28 марта в Сочи, является лишней.

- Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч, - приводит Walfoot.be слова Куртуа. - Ворота Бельгии будет защищать Миньоле, и это хорошо для него.

Я не понимаю, почему в этот отрезок сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но, похоже, что это произойдет в красивом городе, который примет чемпионат мира-2018.

Станислав Черчесов: "Нам не болельщиков критиковать надо, а делать свою работу!"