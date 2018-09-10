Теодор Гебреселассие: "Жаль, что Дзюба не сыграет с Чехией - было бы интересно с ним посоперничать"

Защитник сборной Чехии Теодор Гебреселассие поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.

– Мы просматривали последний матч сборной России против Турции. Понимаем, что нас ждет очень тяжелый матч с серьезным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге наций, - цитируют футболиста "Известия". - Исходя из того, что мы видели в последнем матче сборной России, она придерживается командной игры. Конечно, очень выделяется Артем Дзюба. Этого игрока нельзя оставлять одного, за ним постоянно нужно присматривать. Жаль, что он не сыграет с Чехией, – было бы интересно посоперничать с ним. Тем не менее нам точно будет непросто.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.