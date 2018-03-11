Техдиректор РФС: "Кержаков может возглавить юношескую сборную России. Но есть и другие кандидаты"

Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков рассказал, что бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассматривается в качестве кандидата на пост старшего тренера юношеской сборной для игроков 2001 года рождения. Также он отметил, что есть и другие кандидаты на эту должность, а окончательное решение должно быть принято на заседании Технического комитета РФС, которое пройдет 15 марта.
Ранее "Чемпионат" сообщил о том, что 35-летний Кержаков возглавит юношескую сборную России для игроков 2001 года рождения.
– Пока рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера юношеской сборной, – сказал Лексаков. – Есть и другие кандидаты.
– Но Кержакова тоже рассматриваете?
– Да.
– Кто еще претендует на этот пост?
– Пока не хотелось бы об этом говорить.
– Когда будет принято решение?
– 15 марта состоится заседание Технического комитета РФС. Там должны принять окончательное решение.
Кержаков завершил карьеру летом 2017 года, после чего был назначен на должность координатора юношеских команд "Зенита". Помимо сине-бело-голубых, экс-нападающий также выступал за "Севилью", "Динамо и "Цюрих". (Павел ГУРЕВИЧ)
Митяй Антибомж
Совсем из ума выжили ))
16:07
sb1006
Координатором юношеских команд "Зенита" был. Теперь будет игроков сборной на поле координировать.
15:44
Ботаникум
Любимцу МуДко тренерская лицензия НИ К ЧЕМУ - потом "ПОДАРЯТ"!!!
15:34
Valdemarson
Да чего вы переживаете? Не главным же назначают.
15:27
Al Rains
Туповат он даже для молодёжки... имхо
15:24
Slim Taller
А чего не главную сборную?! Сын сына юриста возглавит федерацию футбола,а Кержаков превратится в тренера.И будет всё замечательно!
15:09
Вольдемар уральский
мда куда мир катиться
15:08
KuziakaPm
Двойное отрицание не всегда даёт положительный результат :)
15:00
POLTOS
Ну всё посолиднее чем "Команда на прокачку"
14:57
NRG
Выкрутасы-2
14:54
karlikf1
Было бы любопытно посмотреть на работу Кержакова-тренера на более-менее серьёзном уровне.
14:52
alex-ls
а-ха-ха без лицензии тренером?
14:50