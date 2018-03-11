Техдиректор РФС: "Кержаков может возглавить юношескую сборную России. Но есть и другие кандидаты"

Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков рассказал, что бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассматривается в качестве кандидата на пост старшего тренера юношеской сборной для игроков 2001 года рождения. Также он отметил, что есть и другие кандидаты на эту должность, а окончательное решение должно быть принято на заседании Технического комитета РФС, которое пройдет 15 марта.

Ранее "Чемпионат" сообщил о том, что 35-летний Кержаков возглавит юношескую сборную России для игроков 2001 года рождения.

– Пока рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера юношеской сборной, – сказал Лексаков. – Есть и другие кандидаты.

– Но Кержакова тоже рассматриваете?

– Да.

– Кто еще претендует на этот пост?

– Пока не хотелось бы об этом говорить.

– Когда будет принято решение?

– 15 марта состоится заседание Технического комитета РФС. Там должны принять окончательное решение.

Кержаков завершил карьеру летом 2017 года, после чего был назначен на должность координатора юношеских команд "Зенита". Помимо сине-бело-голубых, экс-нападающий также выступал за "Севилью", "Динамо и "Цюрих". (Павел ГУРЕВИЧ)