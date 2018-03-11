14:38 | Футбол — Сборная России

Техдиректор РФС: "Кержаков может возглавить юношескую сборную России. Но есть и другие кандидаты"

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Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков рассказал, что бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассматривается в качестве кандидата на пост старшего тренера юношеской сборной для игроков 2001 года рождения. Также он отметил, что есть и другие кандидаты на эту должность, а окончательное решение должно быть принято на заседании Технического комитета РФС, которое пройдет 15 марта.

Ранее "Чемпионат" сообщил о том, что 35-летний Кержаков возглавит юношескую сборную России для игроков 2001 года рождения.

– Пока рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера юношеской сборной, – сказал Лексаков. – Есть и другие кандидаты.

– Но Кержакова тоже рассматриваете?

– Да.

– Кто еще претендует на этот пост?

– Пока не хотелось бы об этом говорить.

– Когда будет принято решение?

– 15 марта состоится заседание Технического комитета РФС. Там должны принять окончательное решение.

Кержаков завершил карьеру летом 2017 года, после чего был назначен на должность координатора юношеских команд "Зенита". Помимо сине-бело-голубых, экс-нападающий также выступал за "Севилью", "Динамо и "Цюрих". (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Митяй Антибомж

Совсем из ума выжили ))

16:07

sb1006

Координатором юношеских команд "Зенита" был. Теперь будет игроков сборной на поле координировать.

15:44

Ботаникум

Любимцу МуДко тренерская лицензия НИ К ЧЕМУ - потом "ПОДАРЯТ"!!!

15:34

Valdemarson

Да чего вы переживаете? Не главным же назначают.

15:27

Al Rains

Туповат он даже для молодёжки... имхо

15:24

Slim Taller

А чего не главную сборную?! Сын сына юриста возглавит федерацию футбола,а Кержаков превратится в тренера.И будет всё замечательно!

15:09

Вольдемар уральский

мда куда мир катиться

15:08

KuziakaPm

Двойное отрицание не всегда даёт положительный результат :)

15:00

POLTOS

Ну всё посолиднее чем "Команда на прокачку"

14:57

NRG

Выкрутасы-2

14:54

karlikf1

Было бы любопытно посмотреть на работу Кержакова-тренера на более-менее серьёзном уровне.

14:52

alex-ls

а-ха-ха без лицензии тренером?

14:50

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