Техдиректор РФС: "Информация о Черчесове в "Спартаке" и выеденного яйца не стоит"

Технический директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Спартак".

- С этим вопросом лучше обращаться к Черчесову, - цитирует Лексакова телеканал "360". - На мой взгляд, информация и выеденного яйца не стоит.

При этом он не согласился с тем, совмещение постов негативно сказывается на результатах сборной.

- Были и хорошие примеры совмещения, – отметил Лексаков.

Ранее пост главного тренера "Спартака" покинул Массимо Каррера. И.о. главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо.

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