17:35 | Футбол — Сборная России

Техдиректор РФС: "Информация о Черчесове в "Спартаке" и выеденного яйца не стоит"

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Технический директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России  Станислав Черчесов может возглавить "Спартак".

- С этим вопросом лучше обращаться к Черчесову, - цитирует Лексакова телеканал "360". -  На мой взгляд, информация и выеденного яйца не стоит.

При этом он не согласился с тем, совмещение постов негативно сказывается на результатах сборной.

- Были и хорошие примеры совмещения, – отметил Лексаков.

Ранее пост главного тренера "Спартака" покинул Массимо Каррера. И.о. главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо.

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Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/informatsija-i-vyedennogo-jajtsa-ne-stoit-tehdirektor-rfs-o-vozmozhnoj-rabote-cherchesova-v-spartake/

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