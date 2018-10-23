Техдиректор РФС: "Информация о Черчесове в "Спартаке" и выеденного яйца не стоит"

Технический директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Спартак".
- С этим вопросом лучше обращаться к Черчесову, - цитирует Лексакова телеканал "360". - На мой взгляд, информация и выеденного яйца не стоит.
При этом он не согласился с тем, совмещение постов негативно сказывается на результатах сборной.
- Были и хорошие примеры совмещения, – отметил Лексаков.
Ранее пост главного тренера "Спартака" покинул Массимо Каррера. И.о. главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо.
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Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/sport/informatsija-i-vyedennogo-jajtsa-ne-stoit-tehdirektor-rfs-o-vozmozhnoj-rabote-cherchesova-v-spartake/
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