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18:50 | Футбол — Сборная России

Тарасов передал капитанскую повязку Нойштедтеру

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Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов был заменен на 62-й минуте контрольного матча с "Динамо". Хавбек выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой по выбору главного тренера Станислава Черчесова. Покидая игру, Тарасов передал повязку Роману Нойштедтеру. Для игрока "Фенербахче" это шестая игра за сборную. Он был впервые вызван в российскую команду перед Euro-2016.

Трансляция матча Россия - "Динамо"

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (1)
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механик39

Ну все ,опять встали с колен .

19:02