Тарасов передал капитанскую повязку Нойштедтеру

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов был заменен на 62-й минуте контрольного матча с "Динамо". Хавбек выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой по выбору главного тренера Станислава Черчесова. Покидая игру, Тарасов передал повязку Роману Нойштедтеру. Для игрока "Фенербахче" это шестая игра за сборную. Он был впервые вызван в российскую команду перед Euro-2016.
Трансляция матча Россия - "Динамо"
Дмитрий Тарасов уходит на замену и передает капитанскую повязку Роману Нойштедтеру. pic.twitter.com/3qBwsiZpzz– Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2017 г.
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Динамо Москва (футбол)
- Роман Нойштедтер
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
19:02