Тарасов передал капитанскую повязку Нойштедтеру

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов был заменен на 62-й минуте контрольного матча с "Динамо". Хавбек выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой по выбору главного тренера Станислава Черчесова. Покидая игру, Тарасов передал повязку Роману Нойштедтеру. Для игрока "Фенербахче" это шестая игра за сборную. Он был впервые вызван в российскую команду перед Euro-2016.

Трансляция матча Россия - "Динамо"