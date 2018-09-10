Так крупно Россия ещё не побеждала Чехию

Итоговый счет 5:1 в пользу сборной России стал самым крупным в противостоянии с чешской сборной за всю историю встреч двух команд.
Причем, это касается и той поры, когда команды представляли СССР и Чехословакию. (Алексей МОРОЗ)
Самые крупные победы отечественной сборной над командой Чехии/Чехословакии
|
Дата
|
Турнир
|
Счет
|
Голы сборной России/СССР
|
10.09.2018
|
ТМ
|
5:1
|
Ионов, 8, 29. Заболотный, 24. Ерохин, 79. Полоз, 83
|
06.07.1960
|
ЧЕ
|
3:0
|
Иванов, 35, 58. Понедельник, 64
|
05.05.1979
|
ТМ
|
3:0
|
Коридзе, 17. Шенгелия, 20. Хидиятуллин, 89
|
08.06.2012
|
ЧЕ
|
4:1
|
Дзагоев, 15, 79. Широков, 24, Павлюченко, 82