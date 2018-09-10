Так крупно Россия ещё не побеждала Чехию

Итоговый счет 5:1 в пользу сборной России стал самым крупным в противостоянии с чешской сборной за всю историю встреч двух команд.

Причем, это касается и той поры, когда команды представляли СССР и Чехословакию. (Алексей МОРОЗ)

Самые крупные победы отечественной сборной над командой Чехии/Чехословакии