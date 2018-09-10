21:23 | Футбол — Сборная России

Так крупно Россия ещё не побеждала Чехию

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Итоговый счет 5:1 в пользу сборной России стал самым крупным в противостоянии с чешской сборной за всю историю встреч двух команд.

Причем, это касается и той поры, когда команды представляли СССР и Чехословакию. (Алексей МОРОЗ)

Самые крупные победы отечественной сборной над командой Чехии/Чехословакии

Дата

       Турнир

Счет

Голы сборной России/СССР

10.09.2018

ТМ

5:1

Ионов, 8, 29. Заболотный, 24. Ерохин, 79. Полоз, 83

06.07.1960

ЧЕ

3:0

Иванов, 35, 58. Понедельник, 64

05.05.1979

ТМ

3:0

Коридзе, 17. Шенгелия, 20. Хидиятуллин, 89

08.06.2012

ЧЕ

4:1

Дзагоев, 15, 79. Широков, 24, Павлюченко, 82

 

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