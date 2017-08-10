Сын Андрея Тихонова вошел в состав сборной России на Универсиаду-2017

РФС на своем официальном сайте объявил предварительный состав сборной России на летнюю Универсиаду-2017. Соревнования пройдут в Тайбэе с 18 по 29 августа, соперниками россиян по групповому этапу станут Италия, Бразилия и США.

В предварительную заявку вошел сын бывшего капитана "Спартака" и сборной России Андрея Тихонова, который в настоящее время возглавляет "Крылья Советов", - Михаил Тихонов.

Полностью предварительный состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Вячеслав Григорян ("Строгино"), Валерий Поляков ("Ротор"), Артем Смирнов ("Балтика");

защитники: Лайонел Адамс, Дмитрий Осипов (оба - без клуба), Михаил Вятский ("СКА-Хабаровск"), Илья Гапонов, Павел Котов (оба - "Строгино"), Руслан Джамалутдинов ("Афипс"), Валерий Почивалин ("Балтика"), Михаил Тихонов ("Крылья Советов");

полузащитники: Дмитрий Авраменко ("Динамо" Санкт-Петербург), Евгений Иващенко, Егор Лелюхин, Вахтанг Небиеридзе, Семен Парфенов, Михаил Погорелов, Ярослав Руденко, Иван Сергеев, Аким Устинов (все – "Строгино").

нападающие: Роман Минаев ("Авангард", Курск), Камиль Мулин ("Рубин"), Николай Обольский ("Динамо", Москва).