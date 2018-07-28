Светлана Журова: "В футболе, по сравнению с другими видами спорта, тяжелее выполнить критерии для присвоения ЗМС, стоило сделать исключение"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала публикацию Екатерины Гамовой в Инстаграме, в которой известная волейболистка раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

- Конечно, есть определенные критерии для присвоения ЗМС, но нужно понимать, что в футболе, по сравнению с другими видами спорта, их выполнить тяжелее, - сказала Журова. – Насчет того, что звание обесценивается – каждый имеет право на свое мнение. Мне кажется, что ребята заслужили такую награду, мы все видели, как они до последнего бились за выход в полуфинал турнира. Кто знает, когда еще футбольная сборная добьется таких высот? В этом случае стоило сделать исключение из правил. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).