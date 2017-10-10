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18:05 | Футбол — Сборная России

Студентам бесплатно раздают билеты на матч Россия – Иран на гостевые секторы


Студентам в преддверии товарищеского матча РоссияИран бесплатно раздают билеты на гостевые секторы. Для получения билета достаточно назвать ВУЗ.

Напомним, что встреча пройдет в Казани на "Казань Арене", которая вмещает 45 тысяч человек. Предполагалось, что на игре будет присутствовать 30 тысяч зрителей.

Россия - Иран

 

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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