Студентам бесплатно раздают билеты на матч Россия – Иран на гостевые секторы

Студентам в преддверии товарищеского матча Россия – Иран бесплатно раздают билеты на гостевые секторы. Для получения билета достаточно назвать ВУЗ.

Напомним, что встреча пройдет в Казани на "Казань Арене", которая вмещает 45 тысяч человек. Предполагалось, что на игре будет присутствовать 30 тысяч зрителей.