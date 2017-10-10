Студентам бесплатно раздают билеты на матч Россия – Иран на гостевые секторы

Студентам в преддверии товарищеского матча Россия – Иран бесплатно раздают билеты на гостевые секторы. Для получения билета достаточно назвать ВУЗ.
Напомним, что встреча пройдет в Казани на "Казань Арене", которая вмещает 45 тысяч человек. Предполагалось, что на игре будет присутствовать 30 тысяч зрителей.
Да, билеты раздают бесплатно. Студентам достаточно назвать вуз. Места на гостевые сектора. Позорище. pic.twitter.com/foEbgHwjZT– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 10 октября 2017 г.
Объясню, почему позорище. Объявите заранее - бесплатно. Для малоимущих, многодетных, да и студентов. Но зачем тайком, по секретным спискам?– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 10 октября 2017 г.