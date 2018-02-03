Стипе Плетикоса: "Мне нравятся Смолов, Джикия, Головин и Миранчук"

Бывший вратарь "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса считает, его соотечественник Ведран Чорлука сможет помочь сборной Хорватии на чемпионате мира-2018, если наберет форму. Защитник железнодорожников не выходил на поле с апреля 2017 года, когда получил травму в матче 24-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:1).

– Кто из современных российских футболистов вам нравится и может заиграть в Европе?

– Мне нравится Смолов. Вообще их много, но они получают солидные контракты в России и не уезжают. Кто еще? Джикия хорошо выстрелил в этом году, Головин, Миранчук.

– Может быть, Чалов?

– (смеется).

– Кто вам нравится больше: Чорлука или Джикия?

– Тяжело сравнивать. Ведран – очень опытный футболист, с мировой репутацией. Уверен, когда он вылечится от травмы – то очень поможет сборной Хорватии на чемпионате мира. Сыграет важнейшую роль. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)