Стартовала продажа билетов на матчи сборной России с Бразилией и Францией

Стартовала продажа билетов на контрольный матч между сборными России и Бразилии, сообщает Твиттер национальной команды. Встреча с пятикратными чемпионами мира состоится 23 марта на стадионе "Лужники", начало игры - 19.00 по московскому времени. Цена самых дешевых билетов - 1000 рублей, самых дорогих - 15 000 рублей.
Также началась реализация билетов на игру российской сборной против Франции. Встреча состоится 27 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 18.50 по московскому времени. Минимальная цена билетов - 1000 рублей.
Отметим, что команда Станислава Черчесова сыграет с бразильцами и французами в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Также россияне проведут контрольные встречи с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). В рамках группового турнира мирового первенства сборная встретится с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Билеты на матч против Бразилии уже тут!– Сборная России (@TeamRussia) 2 февраля 2018 г.
Самое время подготовиться к первой игре сборной в этом году, предлагаем начать с покупки билетов - вся подробная информация о них уже есть на нашем сайте.https://t.co/niqQeJKiMO
Увидимся 23 марта в "Лужниках"! pic.twitter.com/H8IvqhUlPV
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