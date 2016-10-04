Станислав Крицюк: "Сыграю ли с Коста-Рикой? Не спрашивал тренера"

Вратарь сборной России Станислав Крицюк после тренировки в преддверии контрольного матча против сборной Коста-Рики заявил, что физически чувствует себя хорошо, но разговора с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым о возможном участии в предстоящей встрече не было. Также он добавил, что игра на новом стадионе "Краснодара" добавляет важности и ответственности этому матчу, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Сейчас у меня нормальная рабочая форма, в этом плане нет никаких проблем, – отметил Крицюк. – Насчет нового стадиона. Матч на нем добавляет ответственности и важности этой встрече, мы все хотим показать хорошую игру, тем более, футболисты "Краснодара". Мы будем надеяться, что у нас все получится.

– Был ли у вас разговор с главным тренером по поводу того, дадут ли вам сыграть?

– Нет, не было разговора.

– Очередной вызов в сборную был ожидаемым?

– Как-то не задумывался. Я работал в клубе и старался это делать максима но качественно. Я бы не сказал, что вызов в сборную стал каким-то сюрпризом. Я рад приехать в расположение национальной команды, увидеться с ребятами. Будем работать для победы.

– Что-то знаете о сборной Коста-Рики?

– Пока разбора не было, только сегодня собрались. Разбор соперника, теория, думаю, будет завтра. Времени пока на это не было.