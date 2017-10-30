Станислав Черчесов: "Зобнин до Аргентины будет участвовать в теоретических занятиях"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских матчей с Аргентиной и Испанией подчеркнул, что вызов полузащитника "Спартака" Романа Зобнина в состав команды связан с тем, что футболист начал тренироваться в основной группе красно-белых. При этом специалист отметил, что до встречи с аргентинцами полузащитник будет принимать участие только в теоретических занятиях.

– Пригласили вы и Романа Зобнина, который выйти на поле точно не сможет. Главный посыл в том, что он член коллектива и должен быть с командой?

– Пришло то время, когда Роман начал принимать участие в командных занятиях "Спартака". Он и у нас станет тренироваться с ограничениями. Тем более у нас и физиотерапевт из этого клуба, и массажист. Тренеры по физподготовке обменяются мнениями, какие дополнительные вещи ему делать.

Опять же к слову о последовательности – мы это практиковали и раньше. И футболисты "Краснодара" (в частности, Смолов – Прим. "СЭ") побывали на сборе перед Кот-д'Ивуаром и Бельгией, будучи травмированными, то же касалось и Головина перед матчами с Кореей и Ираном. До Аргентины Зобнин будет у нас, чтобы участвовать в тактических занятиях, теориях, разборах. Мы же тоже меняем какие-то вещи. Нужно, чтобы у него возникло понимание, что изменили и как теперь строим игру. Ему пора опять вливаться в коллектив. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что товарищеский матч с Аргентиной состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с Испанией – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".

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