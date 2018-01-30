Станислав Черчесов: "Знаю Жиркова 20 лет, могу подсказать о нем Манчини"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "России 24" отметил, что может дать советы по игрокам национальной команды клубным тренерам. В качестве примера он привел защитника "Зенита" Юрия Жиркова.
- Какое у вас общение с клубными коллегами?
- Профессиональное. Мне нужно узнать, в каком состоянии игрок, сам могу какие-то вещи подсказать, условному Манчини. Ну если я Жиркова знаю 20 лет, а он его только сейчас увидел. По Заболотному могу подсказать. Чтобы у него была более обширная информация о футболисте.
Скорее всего, Черчесов выразился фигурально, поскольку 20 лет назад Жирков еще играл на юношеском уровне, а главный тренер сборной выступал в чемпионате Австрии в составе "Тироля".
марк де фоссен
Черчесов:"По Заболотному могу подсказать. Чтобы у него была более обширная информация о футболисте."-----------------------говорит,даже не думая.И если в словах о Жиркове какая то логика,правда минимальная,ведь он не был его тренером на протяжении этих 20лет, присутствует,то смысла в сказанном о Заболотном вообще нет никакого. Это Манчини как клубный тренер может весной что то подсказать тренеру сборной о Заболотном,но никак не наоборот!
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