Станислав Черчесов: "Знаем, чего ждать от Ирана"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал систему игры Ирана похожей на модель Кореи, которую его команда обыграла 7 октября со счетом 4:2. Он также отметил, что соперник по предстоящей встрече много не проигрывает.

- Как прошли полтора дня после Кореи?

- Мы провели тренировку. Кто-то больше, кто-то меньше. Никаких разборов не было. Все поужинали, провели восстановительные мероприятия. Потом отбой - это то, что мы планировали и то, что я видел. Может Смолов расскажет больше.

- Как вы оцените соперника?

- Иран очень быстрый, у них похожи системы игры с Кореей. Если они что-то не придумают, то мы, по большому счету, знаем, что ждать. Да, они много не проигрывают.

- Вы отказались от опорников в чистом виде.

- Откуда вы это взяли я не знаю, но за идею спасибо. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Следующая игра сборной России состоится 10 октября. Национальная команда в Казани сыграет с Ираном. Начало встречи - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.