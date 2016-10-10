Станислав Черчесов: "Жирков рвался выйти на матч с Коста-Рикой в стартовом составе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнул, что защитник Юрий Жирков хотел выйти в стартовом составе в контрольном матче с Коста-Рикой (3:4). Напомним, эта встреча стала первой на новом стадионе "Краснодара".

– Вы сказали, что Жирков, если бы не травма, мог бы выйти в матче с Коста-Рикой с первых минут...

– Жирков может закрыть без потери качества несколько позиций. В условии турниров, где ограниченная заявка, такой футболист – большое преимущество. Есть минус – он играет с недолеченным ахиллом, поэтому я не стал рисковать и не дал ему выйти с первых минут, хотя он и рвался.