23:49 10 октября | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Жирков рвался выйти на матч с Коста-Рикой в стартовом составе"

0
0
0
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнул, что защитник Юрий Жирков хотел выйти в стартовом составе в контрольном матче с Коста-Рикой (3:4). Напомним, эта встреча стала первой на новом стадионе "Краснодара".

– Вы сказали, что Жирков, если бы не травма, мог бы выйти в матче с Коста-Рикой с первых минут...

– Жирков может закрыть без потери качества несколько позиций. В условии турниров, где ограниченная заявка, такой футболист – большое преимущество. Есть минус – он играет с недолеченным ахиллом, поэтому я не стал рисковать и не дал ему выйти с первых минут, хотя он и рвался.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tom Sowyer

... с ярмарки и в стартовый))

00:02

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ