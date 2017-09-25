Станислав Черчесов: "Жирков мало играет? Это не означает, что он потерял квалификацию"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), отметил, что изменения в составе на предстоящие матчи не планируются. Специалист подчеркнул, что планирует использовать полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова в качестве линейного игрока.

– 27 вызванных – окончательная цифра, или кого-то могут исключить?

– Окончательная. Дай Бог, чтобы никаких казусов у нас не произошло.

– Рауш, Антон Миранчук, Заболотный, Чернов – все эти футболисты были приглашены на сентябрьский матч с "Динамо" и, получается, использовали свой шанс. Чем они вас привлекли? Какие хорошие качества вы в них увидели?

– Во-первых, это не означает, что у других футболистов не было хороших качеств и они нас не удовлетворили. Другое дело, что из предыдущего состава лишний раз захотелось посмотреть именно на них, как они себя проявят. После сентябрьского сбора эти футболисты выступали достаточно хорошо, а мы декларируем и на словах, и на деле, что стараемся по максимуму все отсмотреть или дотошно все разобрать.

– Вы пригласили Жиркова, который последнее время очень мало играет за "Зенит". Объясните свое решение.

– То, что он мало играет, не означает, что квалификация потеряна. К сожалению, в матче с "Вардаром" Юрий получил травму плеча. Если бы не повреждение, он, может, выступал бы чаще. Сейчас вот на Кубок 60 минут сыграл. Я разговаривал с Жирковым пару дней назад – он в хорошем настроении и готов выступать за сборную. Есть футболисты, которым не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок. И опять же, нам надо смотреть позиции...

– При Луческу Жирков чаще играл слева в защите, и вы его использовали там же. При Манчини Юрий все же действует ближе к атаке. Вы его видите левым защитником или в атакующей группе?

– В той же роли линейного игрока. Если будем перестраиваться на четыре защитника, то опять же подумаем, что для команды лучше. А нам придется иногда переходить на такую схему: если помните, так произошло в матче с мексиканцами на Кубке конфедераций. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Черчесова