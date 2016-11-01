Станислав Черчесов: "Жирков - лучший футболист, которого я тренировал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что защитник "Зенита" Юрий Жирков является универсальным футболистом, который может сыграть на любой позиции без серьезных ошибок. По словам специалиста, 33-летний россиянин - лучший из тех, кого ему доводилось тренирвать.

- Те же Юрий Жирков, Василий Березуцкий, должны понимать что на подходе в сборную молодые игроки, - сказал Черчесов в эфире программы "Все на матч". - Но и молодежь должна иметь рядом опытных партнеров. Жиркова я хорошо знаю, он здорово проявляет себя не только на поле, но и за его пределами. Юрий может сыграть на любой позиции, и везде совершает правильные действия, не допускает серьезных ошибок. Мы постараемся его подвести ко второй товарищеской игре против Румынии. Такими игроками нельзя разбрасываться. Он сегодня - помощник сборной России, это факт.