Станислав Черчесов: "Ждем возвращения Васина в сборную России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил слова поддержки защитнику Виктору Васину, который 26 февраля перенес операцию после разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Специалист уверен, что в будущем игрок обороны еще поможет как ЦСКА, так и национальной команде.

- К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава, - цитирует официальный сайт РФС Черчесова. - Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России. Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России.

Напомним, Васин получил тяжелую травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0). О сроках восстановления защитника станет известно после того, как определится программа реабилитации.

Березуцкий не вернется в сборную. А он ей нужен? // Березуцкие, пора возвращаться //

Валерий Газзаев: "Травма Васина? Братья и Игнашевич справятся на опыте" //

Кто заменит Васина в сборной, если Березуцкие не вернутся //