Станислав Черчесов: "Ждем возвращения Мариу Фернандеса. В команду за секунду встроиться невозможно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" признался, что ждет, когда защитник ЦСКА Мариу Фернандес наберет форму. Россияне 23 марта проведут контрольный матч с бразильцами, а 27-го - с французами.

– Первый тур после возобновления чемпионата принес и хорошие, и плохие новости. С одной стороны – 2+1 у Смолова, с ходу вошедшего в новый футбольный год. С другой – травма Мариу Фернандеса, выбившая его из игры на месяц.

– Чем быстрее игроки наберут форму, и с их участием будут происходить значимые моменты для их клубов – голы, передачи, – тем лучше для сборной. Помимо Смолова тут можно говорить и о Дзагоеве, забившем по голу "Црвене Звезде" и "Уралу", - сказал Черчесов. - Что касается Мариу Фернандеса, то, как я уже говорил, бывают ситуации, с которыми мы ничего не можем сделать. Этот сбор он пропустит, надеюсь, что успеет набрать функциональные и игровые кондиции к следующему. Ведь время лимитировано – а, будучи качественным игроком, Фернандес в сборной пока до конца проявить себя не успел. Он был на поле, помимо встречи с "Динамо", в трех официальных матчах – 26 минут с Кореей, 66 – с Ираном и тайм – с Аргентиной. А в команду, каким бы ты мастером ни был, за секунду встроиться невозможно. (Игорь РАБИНЕР)

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