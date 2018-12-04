Станислав Черчесов: "Ждал окончательного решения по контракту со сборной три недели"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как подписал контракт с национальной командой. Он отметил, что ждал окончательного решения в течении 25 дней.

– Как в 2016-м вас пригласили в сборную?

– Отработал год главным тренером в варшавской "Легии", команда выиграла золотые медали национального чемпионата, победила в кубке Польши. Сезон закончился, я улетел к семье в Инсбрук. 31 мая туда приехали представители клуба, чтобы обсудить планы на будущее. У руководства было свое представление о развитии "Легии", я же хотел усиления команды перед матчами Лиги чемпионов, поскольку в мои планы не входили проигрыши грандам с разницей в пять голов. Как оказалось, я был излишне оптимистичен: той осенью "Легии" забивали и по шесть, и по восемь мячей за матч, - рассказал Черчесов в интервью ТАСС.

Кстати, новость, что наши дороги с клубом расходятся, я узнал там же, в Инсбруке, во время матча Россия – Чехия. После той контрольной игры наша сборная отправлялась на Евро-2016 во Францию. Я сидел на трибуне стадиона "Тиволи", следил за происходящим на поле и вдруг заметил странное шевеление вокруг себя. Оказывается, в интернете появилась информация, что Черчесов уходит из "Легии", вот присутствовавшие на матче российские журналисты и решили узнать все из первых уст…

А после Евро мне позвонили из Москвы, пригласили на разговор. Прилетел, встретился с Виталием Мутко, мы проговорили около трех часов, после чего я вернулся в Австрию, где и ждал окончательного решения. Повторный звонок раздался через 25 дней. Все это время я ни с кем не общался, не вел переговоров о работе ни с одним клубом. Сборная есть сборная.

11 августа 2016-го было объявлено о подписании двухлетнего контракта. Выходит, три недели ожидания были не напрасны, мы провели эмоциональный чемпионат мира, где дошли до четвертьфинала. Хотя, конечно, хотелось большего.