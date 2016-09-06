Станислав Черчесов: "Замены не дали усиления, разберемся"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в товарищеском матче над сборной Ганы (1:0) подчеркнул, что в первом тайме команда сыграла успешнее, чем во втором, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
По словам специалиста, замены, проведенные по ходу встречи, не смогли усилить игру команды.
- Первый тайм нам удался больше, - сказал Черчесов. - Ситуацию с голом мы тренировали, моделировали. Во втором тайме не до конца выдержали темп. Замены не дали усиления. Разберемся.
Platinum1991
Сыграли на твёрдую ТРОЙКУ! Не было взаимодействия и взаимопонимания! Часто ошибались при передачах! Замены не усилили игру! Есть над чем работать Черчесову и игрокам! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Усиление отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! Однозначно! Надо много трудиться, чтобы на футбольном поле было легко! Тяжело в учении - ЛЕГКО в игре! Футбол игра техничная и многогранная и всем аспектам футбольной игры надо уделять должное внимание! Даже дисциплина и та на поле хромает у игроков! Это НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! А нашим командам есть над чем работать!!! Два раза по полтора часа это слишком МАЛО! Отработка ударов чего стоит и их НАДО отрабатывать и уметь обращаться с мячом на ТЫ! Тут надо соизмерять силу и точность удара, а не лупить, с ДУРУ, по местным воробьям! Расчёт и хладнокровие тоже отрабатывается на тренировке! Всего и не перечислишь... Для тренера Черчесова это большое поле для творчества и СОЗИДАНИЯ футбола высшего качества, а НАГРАДА за футбольные ТРУДЫ не заставит себя ДОЛГО ждать и сторицей вернётся победами на футбольном поле. Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
21:59