Станислав Черчесов: "Замены не дали усиления, разберемся"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в товарищеском матче над сборной Ганы (1:0) подчеркнул, что в первом тайме команда сыграла успешнее, чем во втором, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

По словам специалиста, замены, проведенные по ходу встречи, не смогли усилить игру команды.

- Первый тайм нам удался больше, - сказал Черчесов. - Ситуацию с голом мы тренировали, моделировали. Во втором тайме не до конца выдержали темп. Замены не дали усиления. Разберемся.