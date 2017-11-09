Станислав Черчесов: "Задача России в матчах с Аргентиной и Испанией - играть вперед без передач поперек поля"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что предстоящие соперники россиян Аргентина и Испания отличаются в плане командной игры. Специалист также добавил, что задача его футболистов – играть вперед без передач поперек поля.
– Если сравнивать Аргентину и Испанию, они отличаются в плане командной игры. Испанцы больше контролируют мяч, а аргентинцы стараются быстро выходить в атаку, – приводит официальный сайт РФС слова Черчесова. – Тут есть определенные нюансы. Обе команды могут держать мяч, но испанцы это делают, конечно, основательнее, стиль их игры заточен на контроль. Испанцы со всеми командами играют одинаково. У аргентинцев есть различия в схеме: дома они играют 4-4-2, а на выезде 3-4-3.
Последний чемпионат Европы показал, что главное – не то, сколько процентов времени у тебя находится мяч, а то, насколько эффективно ты используешь это время и ищешь пути к воротам. Наша задача – играть вперед без передач поперек поля. Но все же скажу банальную вещь – в современном футболе должен быть баланс атаки и обороны.
Напомним, сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет трансляцию матча. Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.
Интервью для сайта РФС Черчесов дал Дмитрию Корчагину. Болельщик с ДЦП получил от союза предложение о работе персональным журналистом сборной России перед матчем национальной команды с Ираном в Казани.
ненавижу_Мойшу_Каца
Задача – играть вперед означает, что там, впереди, должно быть некоторое необходимое и достаточное кол-во атакующих футболистов. Что неминуемо приведет к уменьшению кол-ва обороняющихся. Ой, чувствую, огребем мы при такой игре полную кашелку. Зато, будем с гордостью говорить, что мы не отсиживались в обороне.))
15:08
alur66
Ничего путного с этим тренером у нашей сборной не выйдет. Этот товарищ слишком себя любит-сборная для него -возможность повыеживаться на публике.
14:53
Москвич1985
странная фраза Черчесова. А разве есть такие команды, которые на протяжении всех 90 минут пасуют только вперед, обходясь без поперечных передач? По-моему, даже футболисты экстра-класса (к которым нашим отнести, к сожалению, сложно) ради поддержания игровой аритмии некоторые отрезки проводят как бы отдыхаю, с перекатами. Поэтому представить игру команды вообще без пасов поперек поля как-то не получается, все-таки живые люди играют, а ни игроки из футбольного симулятора на Сеге. Поэтому очень высокую планку поднял Станислав Саламович, ну что же, будем смотреть.
14:53
crazysun78
Скажу банальную вещь - наши так не умеют играть...
14:42