Станислав Черчесов: "Задача России в матчах с Аргентиной и Испанией - играть вперед без передач поперек поля"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что предстоящие соперники россиян Аргентина и Испания отличаются в плане командной игры. Специалист также добавил, что задача его футболистов – играть вперед без передач поперек поля.

– Если сравнивать Аргентину и Испанию, они отличаются в плане командной игры. Испанцы больше контролируют мяч, а аргентинцы стараются быстро выходить в атаку, – приводит официальный сайт РФС слова Черчесова. – Тут есть определенные нюансы. Обе команды могут держать мяч, но испанцы это делают, конечно, основательнее, стиль их игры заточен на контроль. Испанцы со всеми командами играют одинаково. У аргентинцев есть различия в схеме: дома они играют 4-4-2, а на выезде 3-4-3.

Последний чемпионат Европы показал, что главное – не то, сколько процентов времени у тебя находится мяч, а то, насколько эффективно ты используешь это время и ищешь пути к воротам. Наша задача – играть вперед без передач поперек поля. Но все же скажу банальную вещь – в современном футболе должен быть баланс атаки и обороны.

Напомним, сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет трансляцию матча. Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Интервью для сайта РФС Черчесов дал Дмитрию Корчагину. Болельщик с ДЦП получил от союза предложение о работе персональным журналистом сборной России перед матчем национальной команды с Ираном в Казани.