Станислав Черчесов: "Зачем сбривать усы, если они Богом даны?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал блиц-интервью RT. Он назвал встречу с Владимиром Путиным самым интересным знакомством за 2018 год, поделился планами национальной команды, а также ответил, кто мог бы сыграть его в кино.
– Главные события 2018 года?
– Их много было. Одно из них чемпионат мира... Олимпиада.
– Самое интересное знакомство в 2018 году?
– Мы были в Кремле. Глава России нам вручал награды. Думаю, это.
– Если не футбол, то…
– То опять футбол.
– Какие у вас планы со сборной России на 2019 год?
– Пошагово надо идти, отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.
– Если бы о ЧМ-2018 снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?
—Боярский.
– Кто последний видел вас без усов?
– Не могу сказать.
– При каком условии сбреете свои "усы надежды"?
– А зачем их сбривать, если они Богом даны?
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/nopolitics/video/588886-ctanislav-cherchesov-blitz