Станислав Черчесов: "Зачем сбривать усы, если они Богом даны?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал блиц-интервью RT. Он назвал встречу с Владимиром Путиным самым интересным знакомством за 2018 год, поделился планами национальной команды, а также ответил, кто мог бы сыграть его в кино.

– Главные события 2018 года?

– Их много было. Одно из них чемпионат мира... Олимпиада.

– Самое интересное знакомство в 2018 году?

– Мы были в Кремле. Глава России нам вручал награды. Думаю, это.

– Если не футбол, то…

– То опять футбол.

– Какие у вас планы со сборной России на 2019 год?

– Пошагово надо идти, отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.

– Если бы о ЧМ-2018 снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?

—Боярский.

– Кто последний видел вас без усов?

– Не могу сказать.

– При каком условии сбреете свои "усы надежды"?

– А зачем их сбривать, если они Богом даны?