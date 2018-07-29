Станислав Черчесов: "За границей думали, что усы надежды - это усы женщины по имени Надежда"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как воспринимали акцию "усы надежды" за границей во время ЧМ-2018.

- Если в России понимали, что означает "усы надежды", то за границей думали, что это усы женщины, которую зовут Надежда. Так что иногда надо расшифровывать, - сказал тренер в интервью телеканалу "Россия 24". - Я отнесся к этому нормально. Раз это доставляет удовольствие и дает позитивный импульс, то пожалуйста. Другое дело, что даже немного обидно как-то – неужели во мне нет ничего, кроме усов?

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – пенальти).