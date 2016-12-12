18:48 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Я возглавил сборную России, потому что хотел этого"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал комментировать информацию о том, что летом он мог принять один из клубов российской премьер-лиги. В сезоне-2015/16 он работал в "Легии" и выиграл с ней чемпионат и Кубок Польши. Национальную команду он возглавил национальную команду.

- Сейчас к России приковано пристальное внимание, - цитирует polskatimes.pl Черчесова. - Мы проводили зимнюю Олимпиаду в Сочи, принимаем чемпионат мира. Конечно, мы хотим произвести яркое впечатление. Скоро Кубок конфедераций, для нас это будет серьезный тест. 

- Вы могли летом возглавить "Рубин", "Спартак", "Локомотив" или "Зенит"?

- Если бы мог, наверное возглавил бы.

- Я спрашиваю это к тому, что в клубах вы могли бы получать больше, чем в сборной...

- Я возглавил сборную, потому что хотел этого. Я отдыхал у себя дома в Австрии. Это было 15 августа. Затем зазвонил телефон. Мутко предложил мне встретиться. Неправда, что я вел переговоры со всеми подряд, пока по-прежнему работал в Варшаве. Меня хотели видеть в сборной, и мы начали переговоры. Я сказал свои требования, они - свои. Мы договорились. 

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