Станислав Черчесов: "Я в дрезденском "Динамо" начинал хуже, чем Габулов в "Брюгге"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "России 24" выразил мнение, что голкиперу национальной команды Владимиру Габулову нужно время на адаптацию в "Брюгге". 34-летний вратарь перешел бельгийский клуб этой зимой и на данный момент провел в его составе три матча - против "Антверпена" (2:2), "Остенде" (3:2) и "Гента" (0:2). По словам Черчесова, когда он был голкипером, его дебют в дрезденском "Динамо" сложился хуже.

- Габулов в новом клубе пропускает по два мяча в матче. На ваш взгляд, что происходит?

- Я все три игры отсмотрел. Он довольно надежно играет. Есть, конечно, пропущенные мячи. Вчера он пенальти отбил, правда, ему добили. Надо учитывать, что в чемпионат он вошел без товарищеских матчей.

Если сравнивать с моим началом в дрезденском "Динамо", он начал лучше меня. Я за три игры больше шести голов пропустил, около десяти. Габулову надо дать время.