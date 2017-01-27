Станислав Черчесов: "Я сам играл до 40 лет, почему другой не может?!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший тренировку "Спартака" на сборе в ОАЭ, отметил, что не смотрит на возраст потенциальных игроков национальной команды. Специалист подчеркнул, что вызов в сборную зависит от физической формы футболистов.

– Понятно, что у футболиста должен быть определенный уровень, но последнее, что я делаю, – это смотрю в паспорт, – сказал для клубной пресс-службы Черчесов. – Я сам играл до 40 лет, почему другой не может?! В свой паспорт я не смотрел, в этом плане нужно быть объективным и так же смотреть на его состояние. В сборную мы привлекаем некоторых опытных игроков, но нужно дать шанс набирающим обороты футболистам.