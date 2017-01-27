11:32 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Я сам играл до 40 лет, почему другой не может?!"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший тренировку "Спартака" на сборе в ОАЭ, отметил, что не смотрит на возраст потенциальных игроков национальной команды. Специалист подчеркнул, что вызов в сборную зависит от физической формы футболистов.

– Понятно, что у футболиста должен быть определенный уровень, но последнее, что я делаю, – это смотрю в паспорт, – сказал для клубной пресс-службы Черчесов. – Я сам играл до 40 лет, почему другой не может?! В свой паспорт я не смотрел, в этом плане нужно быть объективным и так же смотреть на его состояние. В сборную мы привлекаем некоторых опытных игроков, но нужно дать шанс набирающим обороты футболистам.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/98865/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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wedes

Ага, играл, подменял изредка Левицкого.

13:15

Очень плохой мальчик

Черчесов был супервратарь.Таких пенок,как Филимонов и Джанаев никогда не пропускал.

12:55

Luch-Energy

Стоять в воротах можно и до 50-ти... Играл)) Матч с Валенсией в 2002 с эпичным голом до сих пор в памяти)

11:44

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