Станислав Черчесов: "Я решил отказаться от чистых опорников?! Не знаю, откуда вы это взяли, но за идею спасибо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против Ирана подчеркнул, что не отказывался в составе от чистых опорников. Он также отметил, что команда Ирана стоит выше россиян в рейтинге ФИФА.

– Я решил отказаться от чистых опорников?! Не знаю, откуда вы это взяли, но за идею спасибо, – сказал Черчесов. – Мы всегда ждем медицинских заключений – кто готов, а кто нет. Полоз два дня тренировался. По остальным скажут врачи. И будем смотреть, кто нам понадобится в игре. Слово ротация не люблю. Как будто чужой игрок в команду попадает.

Иран? Загляните в рейтинг ФИФА. Команда Ирана стоит выше нас. Вы часто туда, в этот рейтинг, заглядываете и даете нам месседжи. (Дмитрий СИМОНОВ)

Матч Россия – Иран состоится завтра, 10 октября, в Казани. Начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Сборная России готовится к Ирану. LIVE!