Станислав Черчесов: "Я культурный и конкретный тренер"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не является жестким тренером. По словам наставника, он не использует ненормативную лексику, но всегда предъявляет к своим футболистам конкретные требования.

- Ненормативную лексику я не использую, - заявил Черчесов в эфире передачи "Важная персона". - Я культурный тренер, поэтому не ругаюсь. А если ругаюсь, то этого никто не слышит. Я не жесткий тренер, а требовательный и конкретный. Просто футболист любит конкретику. Нужно предъявлять конкретные требования. Тогда можно оценить, правильно сделано или нет. Жесткий? Ну что значит жесткий, я не могу этого понять. Есть спорт высших достижений. И он предполагает какие-то вещи, которые в обычной жизни не встречаются. Должна быть самодисциплина. Если к этому не готов, то спорт быстро выкидывает таких.