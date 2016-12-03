19:13 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Я культурный и конкретный тренер"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не является жестким тренером. По словам наставника, он не использует ненормативную лексику, но всегда предъявляет к своим футболистам конкретные требования.

- Ненормативную лексику я не использую, - заявил Черчесов в эфире передачи "Важная персона". - Я культурный тренер, поэтому не ругаюсь. А если ругаюсь, то этого никто не слышит. Я не жесткий тренер, а требовательный и конкретный. Просто футболист любит конкретику. Нужно предъявлять конкретные требования. Тогда можно оценить, правильно сделано или нет. Жесткий? Ну что значит жесткий, я не могу этого понять. Есть спорт высших достижений. И он предполагает какие-то вещи, которые в обычной жизни не встречаются. Должна быть самодисциплина. Если к этому не готов, то спорт быстро выкидывает таких. 

Дополнительная информация

http://www.m24.ru/videos/131221

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КОММЕНТАРИИ (1)
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маленький пони

культурный? помним мы твои разговоры с некоторыми футболистами в перерывах и после матчей неудачных.! не мели языком, как был чуркой дикой, так им и останешься!! в ауле тебе самое место, никак среди людей. жду с нетерпением провала на евро, чтобы сослали тебя обратно, в аул, шаурму крутить.!

20:14

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