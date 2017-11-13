Станислав Черчесов: "Я должен отвечать за Дзагоева?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Испанией уверен, что в составе соперника достаточно футболистов, чтобы заменить полузащитника Иско. Хавбек не примет участие во встрече из-за повреждения, полученного в игре с Коста-Рикой (5:0).

– Вы уже играли на стадионе "Санкт-Петербург" с Новой Зеландией в июне. Как сильно изменилась команда с того времени? – вопрос Черчесову.

– Новая Зеландия и Испания отличаются по стилю и по статусу. Конечно, мы тогда выиграли, и это добавляет позитивных эмоций. В Питере болеть умеют, будут нас поддерживать. А изменения есть в игроках, да и готовность к матчу другая. Тогда был месяц до матча, чтобы привести команды в оптимальное состояние, сейчас такого времени нет.

– Дзагоев сказал, что без Иско, может быть, будет легче. Вы согласны?

– Алан сказал, а я должен отвечать за него? Иско – игрок высокого класса, но так же, как и у нас, у испанцев бывают травмы и дисквалификации. Убежден, что Испания не может зависеть от одного игрока, какой бы он ни был. У коллеги Лопетеги есть достаточно резерва, чтобы заменить Иско.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Гоша ЧЕРНОВ)

Алан Дзагоев: "Физическое состояние не оптимальное, но есть еще время"