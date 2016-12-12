Станислав Черчесов: "Я болею только за "Спартак"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что продолжает болеть за "Спартак", в котором провел большую часть футбольной карьеры, а также возглавлял с 2007 по 2008 год.

- Я болею только за один клуб - "Спартак". Потому что я спартаковец, - цитирует polskartimes.pl Черчесова. - Я не могу болеть за "Легию". Я тренер, а тренер должен быть профессионалом. Но, не буду скрывать, я испытываю к ней теплые чувства.

- Откуда эти чувства?

- Не думаю, что они связаны с тем, что я добился здесь хорошего результата. "Легия" очень похожа на "Спартак" популярностью, атмосферой, фанатами. Думаю, мне именно поэтому было легко здесь адаптироваться.