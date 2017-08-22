Станислав Черчесов: "Вызывать Кокорина на такой сбор нет смысла"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что на предстоящий учебно-тренировочной сбор национальной команды вызвал только одного футболиста, который регулярно играет в своем клубе в нескольких турнирах. Специалист выразил надежду на то, что вызов в сборную нападающий "Зенита" Александр Кокорин получит в октябре.

– Почему вы не вызвали Кокорина? Лучший бомбардир чемпионата, играет отлично и к тому же не выступал на Кубке конфедераций.

– Мы с ним полтора года работали в "Динамо". И в сборную его тоже вызывал. Какой смысл приглашать футболиста, которого ты и так прекрасно знаешь, на такой сбор? А зачем лишний сбор ему, если он проводит в "Зените" все матчи, включая еврокубковые? Единственный футболист из числа вызванных, кто сейчас играет в подобном ритме, – Мариу Фернандес, и мы будем очень аккуратно дозировать ему нагрузку. Но не вызвать его мы не могли, поскольку он должен адаптироваться, почувствовать себя в команде своим. А время Кокорина, надеюсь, наступит в октябре. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова