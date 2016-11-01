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Станислав Черчесов: "Вызов Джикия в сборную России не связан с желанием заиграть защитника"

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Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Станислав Черчесов: "Отправили в ФИФА запрос по Фернандесу. Надеемся, он сможет сыграть уже сейчас"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что защитник "Амкара" Георгий Джикия давно входил в расширенный список, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, вызов игрока не связан с желанием Футбольной федерации Грузии заиграть футболиста за свою команду.

- Второй в дополнительном списке - Георгий Джикия из "Амкара". Его вызов связан с двойственным положением и желанием заиграть футболиста со стороны Футбольной федерации Грузии?

- Нет. Абсолютно. Джикия с первого же дня находился в нашем расширенном списке. И я не знал, где он, что он, чей он. Мы ни с кем не соревнуемся, ни за кем не гонимся и не собираемся гнаться. Есть свои идеи, ситуации подсказывают какие-то вещи. И вызов Георгия в сборную состоялся точно не из-за того, что вы сказали. В конце концов, самому футболисту определять, за кого выступать. Он может провести 10 товарищеских матчей, а потом все равно перейти в другую сборную.

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