Станислав Черчесов: "Вызов Джикия в сборную России не связан с желанием заиграть защитника"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что защитник "Амкара" Георгий Джикия давно входил в расширенный список, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, вызов игрока не связан с желанием Футбольной федерации Грузии заиграть футболиста за свою команду.

- Второй в дополнительном списке - Георгий Джикия из "Амкара". Его вызов связан с двойственным положением и желанием заиграть футболиста со стороны Футбольной федерации Грузии?

- Нет. Абсолютно. Джикия с первого же дня находился в нашем расширенном списке. И я не знал, где он, что он, чей он. Мы ни с кем не соревнуемся, ни за кем не гонимся и не собираемся гнаться. Есть свои идеи, ситуации подсказывают какие-то вещи. И вызов Георгия в сборную состоялся точно не из-за того, что вы сказали. В конце концов, самому футболисту определять, за кого выступать. Он может провести 10 товарищеских матчей, а потом все равно перейти в другую сборную.